Що означають імена нідерландських принцес: Амалія, Алексія та Аріана

Дівчата отримали від своїх батьків дуже красиві імена, тож розповідаємо, що вони означають.

У короля Нідерландів Віллема-Александра та його дружини королеви Максими три дочки — принцеси Амалія, Алексія та Аріана. Дівчата вже дорослі та чарівні молоді леді і кожна з них має довге та гарне ім'я, яке їхні батьки дуже ретельно для них підбирали.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Але що означають імена принцес? Насправді для доньок Віллем-Александр та Максима обирали імена черпавши натхнення у своїх сім'ях, йдеться на Harpers Bazaar.

Принцеса Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія з батьком / Фото: Getty Images

У старшої дочки Віллема-Александра та Максими чимало імен. Повне ім'я Амалії — Катаріна-Амалія Беатрікс Кармен Вікторія. Принцесу названо на честь Амалії ван Солмс, дружини принца Фредеріка Хендріка Оранського. Її ім'я, Катаріна, походить від грецької і означає "чиста" або "непорочна". Однак прізвиськом спадкоємиці престолу стало Амалія, що в перекладі з німецької означає "борець у бою". Наступні два імені – це оди її бабусям. Беатрікс, звичайно, мати Віллема-Александра, а Кармен — ім'я матері Максими, що означає "золото" чи "солодка". Ім'я старшої дочки королівське подружжя закінчило Вікторією, що означає "перемога".

Принцеса Алексія

Принцеса Алексія / Фото: Associated Press

Повне ім'я принцеси — Алексія Джуліана Марсела Лорентен. Її ім'я, яке також є її прізвиськом, є відсиланням до імені її батька. Ім'я Алексія походить від грецької мови та означає "захисниця" або "помічниця". Джуліаною її назвали на честь прабабусі, а ім'ям Марсела вона завдячує тітці Максими, яка носить таке саме. Лорентен вона названа на честь тітки Лорентен Брінкхорст, матері графині Елоїзи.

Принцеса Аріана

Принцеса Аріана / Фото: Getty Images

Повне ім'я молодшої дочки королівської пари — Аріана Вільгельміна Максима Інес. Ім'я Аріана (вимовляється як "Аріан") означає "поважна". Вільгельміна — явне відсилання до прабабусі Аріани і означає "вольова захисниця". Третє ім'я, Максима, очевидно, дано на честь її матері і означає "велична". Останнє ім'я молодшої дочки також є ім'ям члена сім'ї — Аріана ділить ім'я Інес з молодшою сестрою Максими і означає воно "цнотлива".

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