Що п'є Камілла: названо улюблений напій дружини короля Чарльза III

76-річна королева Камілла не приховує своєї любові до червоного вина.

Справа в тому, що вино було в її домі з раннього дитинства, оскільки її батько займався винним бізнесом.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева, яка цілком доречно є президенткою Асоціації виноградників Сполученого Королівства, одного разу сказала:

"Мій батько займався винним бізнесом, тому з дитинства ми пили вино і воду. Він завжди казав, що це його ліки, і воно допомагало йому йти вперед — він випивав по дві-три склянки на день", — сказала Камілла на прийомі з нагоди 50-річчя Асоціації виноградників Сполученого Королівства.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про улюблені алкогольні напої короля Чарльза та інших членів сім'ї.

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