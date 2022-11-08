Що п'є король: названо улюблений алкогольний напій Чарльза ІІІ

У короля Чарльза III є не тільки улюблена страва, але й улюблений напій, який він п'є щовечора і який йому подають певним чином.

У документальному фільмі Channel 4 "Справжні Віндзори: Відвертий спадкоємець" з'явився друг короля Чарльз граф Тібор Калнокі, він і розповів, як король виявив свою любов до Трансільванії та про напій, яким він буде насолоджуватися "щоночі" у цій східноєвропейській країні.

"Він любить мартіні перед вечерею, це точно", – повідомив граф. До того ж, кажуть, що за кордоном король Чарльз п'є мартіні зі власної склянки, яку він приносить із собою, пише express.co.uk.

А ось дружина короля — королева Камілла, яка є президентом Асоціації виноградників Великої Британії, любить пити вино.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Люди завжди питають мене, як я стала у всьому цьому брати участь, ну, по-перше, я люблю вино, а по-друге, мій батько був у винному бізнесі, тому я виховувався у дитинстві, де пили вино та воду, як французи ", — розповіла якось Камілла. До речі, вино любить і принцеса Уельська, Кетрін, але тільки біле і, ймовірно, сухе.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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