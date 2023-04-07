Що п'є король: рецепт улюбленого алкогольного коктейлю Чарльза ІІІ

Днями під час візиту до Йоркширу король Чарльз дегустував джин. Публіка цікавиться, а яким алкогольним напоям віддає перевагу монарх.
Під час дегустації, коли йому запропонували другу чарку з іншим смаком напою, король пожартував, що не може собі цього дозволити вдень. Однак у Чарльза точно є улюблені алкогольні напої.
Видання express пише, що Чарльз особливо небайдужий до шотландського віскі, як одного зі своїх улюблених напоїв, а також до скотчу 15-річної витримки. Передбачається, що ці напої можуть бути подані на бенкеті після коронації короля у травні.
Якщо говорити про легші напої, то Чарльз небайдужий до мартіні. Документальний фільм Channel 4 "Справжні Віндзори: Відвертий спадкоємець" показав, що король насолоджувався мартіні щовечора перед вечерею під час своєї подорожі до Трансільванії. Чарльз любив цей напій ще під час шлюбу з принцесою Діаною.
Проте відомо, що протокол та етикет вживання алкоголю диктують інше. Мартіні призначений для вживання опівдні та незадовго до обіду, оскільки це аперитив, який традиційно п'ють перед їжею, а це означає, що мартіні можуть подавати одразу після церемонії коронації вдень.
Рецепт улюбленого коктейлю короля Чарльза III
Інгредієнти:
70 мл джину
Одна столова ложка сухого вермуту
Дві столові ложки оливкового розсолу
Одна долька лимона
Одна зелена оливка
Приготування:
Налийте джин, сухий вермут і оливковий розсіл до шейкера з льодом і добре струсіть. Потім прикрасьте келих для мартіні лимоном, процідіть до келиха коктейль і додайте оливку.
Відомо, що дружина короля – королева Камілла – любить пити вино. "Мій батько був у винному бізнесі, тому я виховувалася в дитинстві, де пили вино й воду, як це роблять французи", — розповіла одного разу Камілла.
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