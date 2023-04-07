Що п'є король: рецепт улюбленого алкогольного коктейлю Чарльза ІІІ

Під час дегустації, коли йому запропонували другу чарку з іншим смаком напою, король пожартував, що не може собі цього дозволити вдень. Однак у Чарльза точно є улюблені алкогольні напої.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Видання express пише, що Чарльз особливо небайдужий до шотландського віскі, як одного зі своїх улюблених напоїв, а також до скотчу 15-річної витримки. Передбачається, що ці напої можуть бути подані на бенкеті після коронації короля у травні.

Якщо говорити про легші напої, то Чарльз небайдужий до мартіні. Документальний фільм Channel 4 "Справжні Віндзори: Відвертий спадкоємець" показав, що король насолоджувався мартіні щовечора перед вечерею під час своєї подорожі до Трансільванії. Чарльз любив цей напій ще під час шлюбу з принцесою Діаною.

Принц Чарльз та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Проте відомо, що протокол та етикет вживання алкоголю диктують інше. Мартіні призначений для вживання опівдні та незадовго до обіду, оскільки це аперитив, який традиційно п'ють перед їжею, а це означає, що мартіні можуть подавати одразу після церемонії коронації вдень.

Рецепт улюбленого коктейлю короля Чарльза III

Інгредієнти:

70 мл джину

Одна столова ложка сухого вермуту

Дві столові ложки оливкового розсолу

Одна долька лимона

Одна зелена оливка

Приготування:

Налийте джин, сухий вермут і оливковий розсіл до шейкера з льодом і добре струсіть. Потім прикрасьте келих для мартіні лимоном, процідіть до келиха коктейль і додайте оливку.

Відомо, що дружина короля – королева Камілла – любить пити вино. "Мій батько був у винному бізнесі, тому я виховувалася в дитинстві, де пили вино й воду, як це роблять французи", — розповіла одного разу Камілла.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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