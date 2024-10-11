Що п'є королева: улюблений алкогольний напій Камілли

Ми знаємо, яким був улюблений напій королеви Єлизавети II, а що полюбляє пити її невістка — королева Камілла — дружина короля Чарльза III.

Батько Камілли майор Брюс Шанд займався винним бізнесом, про що Камілла кілька разів розповідала публічно.

Її Величність є президенткою Асоціації виноградників Сполученого Королівства і ось що вона сказала з приводу роботи її батька:

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

"Мій батько займався винним бізнесом, тому з дитинства ми пили вино і воду. Він завжди казав, що це його ліки, і воно допомагало йому йти вперед — він випивав по дві-три склянки на день", — сказала Камілла на прийомі з нагоди 50-річчя Асоціації виноградарів Сполученого Королівства.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Не важко здогадатися, що улюблений напій Камілли — червоне вино. А ось її чоловік Чарльз небайдужий до мартіні, що складається з половини джину та половини сухого вермуту, прикрашеного оливкою або лимонною закруткою.

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