Що п'є королева Єлизавета II: названий улюблений алкогольний напій монархині

Ми вже знаємо, що любить їсти королева Єлизавета II. А що ж монархиня полюбляє пити?

Колишній королівський шефкухар Даррен МакГрейд розповів світові про те, які алкогольні напої вживає Її Величність Єлизавета II.

Колись в пресі з'явилася інформація про те, що королева випиває за день чотири алкогольних коктейлі, але Даррен спростував ці чутки і розповів про справжні звички королеви, пише Hello!.

Королева Єлизавета II / Getty Images

"Їй подобається джин з французьким аперитивом дюбоне. Її Величність не п'є кожен день, пояснивши "Вона не прокидається вранці і не п'є великий джин із тоніком", - сказав шефкухар.

А якщо Єлизавета II раптом побажає випити за вечерею, зазвичай це буде келих її улюбленого німецького солодкого вина. Втім, Даррен наполягає на тому, що монархиня уже давно не п'є часто, що, втім, не викликає сумнівів, в квітні 2021 королева відсвяткувала 95-річчя.

Читайте також: Що любив принц Філіп: названа улюблена страва чоловіка королеви Єлизавети II

Ювілеї королеви Єлизавети II (20 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання