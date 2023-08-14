Що п'ють монархи: улюблені алкогольні напої Чарльза, Камілли та інших членів сім'ї

Члени британської королівської родини полюбляють випити. Розбираємось, хто і яким алкогольним напоям віддає перевагу і зараз чи робив це за життя.

Королева Камілла

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Дружина короля Чарльза любить червоне вино та джин із тоніком. Вона є президенткою Асоціації виноградників Сполученого Королівства і якось сказала:

"Мене завжди запитують, як я стала цим усім займатися, ну, по-перше, я люблю вино, а по-друге, мій батько був у винному бізнесі, тож у дитинстві мене виховували пити вино та воду, як французи", — сказала вона на прийомі, присвяченому 50-річчю асоціації, пише Daily Mail.

Король Чарльз III

Король Чарльз / Фото: Getty Images

Монарх небайдужий до мартіні, що складається з половини джину та половини сухого вермуту, прикрашеного оливкою або лимонною закруткою. П'є такий напій Чарльз щодня перед вечерею. Кажуть, коли він вирушає у поїздки, то бере інгредієнти для коктейлю із собою. Король може випити келих вина за вечерею, але його мартіні фактично є його єдиним напоєм упродовж дня.

Королева-мати Єлизавета

Єлизавета Боуз-Лайон / Фото: Getty Images

Покійна бабуся короля - Єлизавета Боуз-Лайон - любила пити джин та Дюбонне, коктейль з мартіні та рожеве шампанське. Опівдні вона випивала свій перший напій – міцну суміш із двох частин кріпленого вина Дюбонне та однієї частини джина. За обідом слідувало червоне вино, а о 18 вечора вона віддавала перевагу мартіні. Після вечері королева-мати випивала ще один-два келихи рожевого шампанського. Нагадаємо, прожила Єлизавета майже до 102 років.

Королева Єлизавета II

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Покійна королева, як і її мати любила коктейль джин та Дюбонне. Перед своєю смертю королева дала Дюбонне королівський ордер, що дозволяє пляшкам мати етикетку "За призначенням Її Величності Королеви" разом із офіційним гербом.

Принцеса Маргарет

Принцеса Маргарет / Фото: Getty Images

Сестра покійної королеви Єлизавети II любила міцний віскі Famous Grouse, трохи розбавлений водою. Іноді принцеса пила джин з тоніком або келих вина. Кажуть, що Маргарет швидко помічала, якщо в її склянку налили віскі будь-якої іншої марки і відмовлялася його пити.

Меган, герцогиня Сассекська

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Коли Меган запустила блог про стиль життя 2014 року, акторка назвала його The Tig на честь свого улюбленого вина Tignanello. Це було одним із перших так званих "супертосканських вин", створених італійськими виноробами 1970-х роках. Вину Меган віддає перевагу і донині.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана любила біле вино і час від часу насолоджувалася келихом шардоне. Крім того, вона не могла пити червоне вино, бо від нього в неї страшенно боліла голова. Також не любила принцеса і коктейлі.

А от принц Ендрю Йоркський, кажуть, зовсім не вживає алкоголю. "За свої 30 з лишком років я жодного разу не бачив, щоб він хоч раз випив", — розповів один співробітників королівської сім'ї.

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