Що після госпіталізації: королева Єлизавета II повернеться до роботи, але в іншому форматі

Що після госпіталізації: королева Єлизавета II повернеться до роботи, але в іншому форматі

Королівська родина згуртувалася навколо Єлизавети II, поки лікарі турбуються про здоров'я монархині.

Минулого тижня королева Єлизавета II провела одну ніч у лікарні короля Едуарда VII, їй зробили деякі обстеження та аналізи та на ранок відпустили додому.

Як повідомляє The Sun, тепер на всіх заходах, де буде заявлено присутність королеви, її супроводжуватиме хтось із рідних. 72-річний принц Чарльз збільшуватиме час, який він проводить у Віндзорському замку, оскільки саме ця резиденція зараз є головним будинком монархині.

Королева Єлизавета II / Associated Press

У палаці кажуть, що 95-річна Єлизавета II перебуває в хорошому настрої після попереднього обстеження і керуватиметься медичними порадами при ухваленні рішення про відвідання саміту світових лідерів COP26 наступного місяця.

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Вперше за довгий час цього місяця публіка побачила королеву з палицею на публіці під час прибуття на службу до Вестмінстерського абатства. А ось на прийомі у Віндзорському замку Єлизавета II провела годину на ногах під час урядового інвестиційного саміту.

Очікується, що Чарльз залишиться у Віндзорі протягом більшої частини наступних кількох тижнів, а також інші члени сім'ї візьмуть на себе частину обов'язків Її Величності.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз / Associated Press

А ось чутки про те, що герцог і герцогиня Кембриджські переїдуть до Віндзора, щоб бути ближчими до королеви, були відхилені Кенсінгтонським палацом як "спекуляції".

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева відмовилася від алкогольних напоїв за рекомендацією своїх лікарів.

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