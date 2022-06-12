Що робити, коли страшно і тривожно: 4 прості поради від психологині

Під час війни багатьом людям важко впоратися зі страхом та тривогою. Воно і не дивно, адже майже всі українці сьогодні живуть у перманентному стресі.

Психологиня Марина Іванова у своєму блогу в Instagram поділилася кількома порадами, що робити, якщо ви відчуваєте страх і тривогу.

"Є такі відчуття у людини, як страх і тривога. Вони наче і подібні, але і так само різні. Страх завжди має вектор. Якщо ми відчуваємо страх, то завжди знаємо, чого саме боїмось. А от тривога - це страх без вектору. Вона існує, вижирає багато енергії, народжується в зоні невизначеності. Як можна з нею впоратись?

1. Напишіть собі режим дня, намагайтеся жити за режимом. Це вертає почуття контролю, робить день передбачуваним, заземлює

2. Знайдіть в своєму розкладі час для хвилювань. Наприклад, ввечері, десь після вечері нехай буде півгодини або більше для того, аби ви могли сісти і хвилюватись.

3. Випишіть свої тривоги. Цілий список, бажано від руки на листочку. Випишіть все, що хвилює і кожного разу, коли в голову приходитиметь думка з цього списку, згадайте, що вона вже у списку, ви не маєте зараз про неї думати, бо у вас є час для хвилювань трохи пізніше.

4. Якщо ви вловили себе на катастрофічному мисленні, скажіть собі "стоп". Спробуйте подивитись навколо, знайти 5 речей і подумки описати їх колір, фактуру, запах. Так ви сконцентруйте увагу на реальності, яка вас оточує, де нема нічого катастрофічного. Жахи існують в вашій уяві, а в реальності є щось зовсім інше", - радить Марина.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про методи боротьби з тривогою і про те, що ж робити, коли неспокійно на душі.

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