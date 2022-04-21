Що робити парам під час кризової ситуації, щоб не втратити стосунки

Сімейні стосунки сьогодні - одна з найважливіших опор для нас.

Кризові ситуації завжди виклик для стосунків, і зараз пари поділились на ті, що стали ближчими одне до одного, навіть якщо їх розділяє відстань, і ті, що стали віддалятись і частіше сваритись. Психологиня Марина Іванова розповіла у своєму блогу, що можна рекомендувати і тим, і іншим парам в ці складні часи.



Звичайно, ситуації у всіх різні, але є щось, що можна сміливо рекомендувати всім парам - це правило комунікації через "я-повідомлення", які починаються зі слів "я мені, мене". Воно універсальне і полягає в тому, щоб говорити лише про себе і свої почуття. Таким чином ми уникаємо способів звинуватити співрозмовника, а тому маємо шанс на конструктивну розмову.



Конструкція "я-повідомлення" проста:



1. Скажіть про свої відчуття (я відчуваю роздратування/розчарування/злість)

2. Скажіть про факти (коли ти спізнюєшся/забуваєш про важливу дату)

3. Поясніть (тому що так я відчуваю себе неважливою, непоміченою)

4. Скажіть про потребу (мені б хотілося, якби ти мене попередив, що спізнюєшся/щоб ти привітав мене квітами з річницею, може поставимо в твоєму календарі нагадування?)



Ця техніка дуже проста і дозволяє зблизитися одне з одним, проговорити проблему і вирішити їх. Дуже часто люди обирають промовчати і сподіваються, що партнер вгадає їхні думки і сам якось вирішить все, але це веде лише до того, що ви залишаєтеся самі з проблемою. Бо наші партнери не вміють читати думок, так само як і ми.

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