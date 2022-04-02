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Що робити у разі насильницької депортації: Катя Осадча опублікувала пам'ятку

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Що робити у разі насильницької депортації: Катя Осадча опублікувала пам'ятку

Колекція Andre Tan X Катя Осадча

Останнім часом почастішали випадки насильницького вивезення громадянського населення України на територію Росії та Білорусі.

Катя Осадна з перших днів війни допомагає українській армії та мирним жителям, вона робить все, щоб наша перемога стала ближчою. Сьогодні телеведуча поділилася у своєму Instagram корисною інформацією про те, який алгоритм дій має бути, якщо вас під виглядом евакуації незаконно вивезли до Росії.

© Instagram Каті Осадчої
Instagram Каті Осадчої
© Instagram Каті Осадчої
Instagram Каті Осадчої

Також на початку березня знаменитість створила Telegram-канал "Пошук зниклих", де люди шукають тих, хто загубився у зв'язку з війною. Там користувачі залишають свої контакти, сподіваючись знайти рідних і близьких.

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