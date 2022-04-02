Що робити у разі насильницької депортації: Катя Осадча опублікувала пам'ятку

Останнім часом почастішали випадки насильницького вивезення громадянського населення України на територію Росії та Білорусі.

Катя Осадна з перших днів війни допомагає українській армії та мирним жителям, вона робить все, щоб наша перемога стала ближчою. Сьогодні телеведуча поділилася у своєму Instagram корисною інформацією про те, який алгоритм дій має бути, якщо вас під виглядом евакуації незаконно вивезли до Росії.

Instagram Каті Осадчої

Instagram Каті Осадчої

Також на початку березня знаменитість створила Telegram-канал "Пошук зниклих", де люди шукають тих, хто загубився у зв'язку з війною. Там користувачі залишають свої контакти, сподіваючись знайти рідних і близьких.

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