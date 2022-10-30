Що спільного у заручальних каблучок королеви Єлизавети II та Волліс Сімпсон

Король Едуард VIII подарував Волліс Сімпсон величезну каблучку 1936 року, всього за кілька тижнів до того, як він офіційно зрікся престолу на користь свого брата короля Георга VI.

Нещодавно ми розповідали про заручальну каблучку королеви Єлизавети II, яку вона отримала в день заручин із принцом Філіпом 1947 року. Прикраса мала прихований напис на внутрішній стороні. Виявляється, не тільки монархиня носила таку каблучку.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Для Єлизавети II ця каблучка була особливою не тільки тому, що була подарована на заручини Філіпом, але ще й тому, що на внутрішній її стороні принц вигравіював якийсь особливий напис, якого ніхто, крім неї самої, її чоловіка та ювеліра ніколи не бачив.

Виявляється, написи на заручальних каблучках королівських осіб – не рідкість. Дядько Єлизавети II – король Едуард VIII, що зрікся трону, теж подарував на честь заручин своїй нареченій Волліс Сімпсон каблучку з каменем у майже 20 карат, яка містила прихований напис, пише express.co.uk.

Каблучка Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Це було в далекому 1936 році, лише за кілька тижнів до того, як він офіційно зрікся престолу на користь свого брата короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II.

Едуард VIII подарував своїй коханій жінці Волліс каблучку з величезним смарагдом. Вважалося, що смарагдовий камінь, розроблений відомим ювеліром Cartier, важив майже 20 карат (19,77) та був оточений діамантовими багетами. На каблучці було вигравійовано дату їхніх заручин "27 х 36" та напис поруч "Ми тепер наші". Цього ж дня розпочався шлюборозлучний процес Волліс з її другим чоловіком Ернестом Сімпсоном.

Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Волліс і Едуард одружилися 3 червня 1937 року в замку Канде у Франції і отримали титули герцога і герцогині Віндзорських.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII у день весілля / Фото: Associated Press

Едуард також мав почесний титул Його Королівської Високості, але така честь ніколи не була надана Волліс, і зневага була джерелом великих страждань для колишнього короля. Все життя подружжя прожило за кордоном, переважно у Франції. Вели богемний спосіб життя, дітей не завели. Коли Волліс померла, вона залишила більшу частину своїх статків Інституту Пастера для медичних досліджень.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

А її знаменита заручальна каблучка була продана на аукціоні Sotheby's в Женеві 1987 року разом з декількома іншими дорогоцінними прикрасами, які Едуард подарував їй протягом багатьох років. Каблучку купили за 1,98 мільйона доларів.

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