Що трапилося з монархинею: королева Єлизавета II налякала прихильників фіолетовими руками

Королева Єлизавета II провела аудієнцію з першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен у палаці Голіруд в Единбурзі під час своєї традиційної поїздки до Шотландії на Голірудський тиждень.

96-річний монархиня мала чудовий вигляд у квітковій сукні та туфлях на невисоких підборах, додавши до свого образу традиційні прикраси – перлинне кольє та сережки. Єлизавета була з гарним укладанням, помадою на губах та в окулярах. Її гостя Нікола була одягнена в рожевий костюм та світлі туфлі-човники з принтом на п'ятах.

Королева Єлизавета II та Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Пані Стерджен подарувала Її Величності пляшку віскі Johnny Walker Blue Label, а також картатий плед. Коли королева, яка стояла без тростини, простягла руку, щоб потиснути руку міс Стерджен, на правій руці 96-річної жінки можна було побачити фіолетовий слід, який налякав шанувальників, пише Mirror.

Це не вперше, коли королева помічена на фото з фіолетовими руками.

Королева Єлизавета II та Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Королівські спостерігачі також помітили їх у листопаді минулого року під час аудієнції у Віндзорському замку із колишнім начальником штабу оборони генералом сером Ніком Картером. А також 2019 року на офіційній фотографії її зустрічі з королем Йорданії Абдаллою та королевою Ранією та їхнім сином, спадкоємцем принцом Хусейном.

Королева Єлизавета II та Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Лікар Джей Верма з Медичного центру Шекспіра сказав минулого року Metro: "Це може бути феномен Рейно або просто дуже холодні руки. "Пурпуровий колір через дезоксигеновану кров".

Посинілі руки можуть бути викликані "відсутністю кровообігу, в'ялою шкірою, відкритими венами, синцями, підтіканням крові до підшкірних тканин", додав медичний експерт.

На щастя, це не несе в собі загрози для життя Її Величності королеви.

Королева Єлизавета II та Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Її Величність взяла участь у параді вірності збройним силам у палаці Голіруд.

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