Що у неї з руками: королева Єлизавета II налякала своїм зовнішнім виглядом

Що у неї з руками: королева Єлизавета II налякала своїм зовнішнім виглядом

Вчора у королеви Єлизавети II був насичений робочий день.

До монархині приєднався її молодший син, принц Едвард, граф Вессекський, щоб запустити естафету королівської кийки на Іграх Співдружності 2022 року в Бірмінгемі. Королева і граф Вессекський є патроном і віцепатроном Федерації ігр Співдружності.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Ще до того, як Її Величність вийшла на публіку в яскравому морквяному пальті та капелюсі з квітами, її зазнімкували в робочому кабінеті в Букінгемському палаці. Єлизавета II була в сукні в принт, з перлинними прикрасами і красивим макіяжем на обличчі. А ось руки монархині трохи лякають, на них видно, якісь синюшні сліди, але що це невідомо. На публіці Єлизавета II з'явилася в чорних рукавичках.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Також в руках у королеви була її улюблена сумка Launer, а взута Єлизавета II була в улюблену пару туфель від Anello & Davide. На грудях у неї, як завжди, була пришпилена брошка "Нізам Хайдарабадські троянди", а з прикрас образ доповнювало намисто з перлів з трьох ниток і перлинні сережки.

Королева Єлизавета II і принц Едвард, граф Вессекський / Getty Images

Нагадаємо, минулої суботи королева завершила канікули в Балморалі і повернулася до Віндзорського замку.

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