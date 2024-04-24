Що в сумці у королеви: які предмети Єлизавета II завжди носила із собою

Покійна королева Єлизавета II славилася своєю любов'ю до сумок бренду Launer. У її гардеробі було кілька улюблених моделей, однією з яких була Traviata.
Ми вирішили пригадати, які обов'язкові предмети монархиня носила у своїй сумці, з якою майже ніколи не розлучалася.
Відомо, що королева Єлизавета II завжди носила із собою ручку від марки Parker, мабуть для того, щоб підписувати документи. 1941 року саме цю ручку рекламували як "найпопулярнішу у світі".
Також у сумці Її Величності завжди було маленьке дзеркало і помада, хоча часто її бачили на публіці, коли вона поправляла макіяж помадою Clarins, але без використання дзеркала.
Ще у сумці Єлизавета II завжди носила кілька м'ятних льодяників, вологі серветки, окуляри для читання та 5 фунтів стерлінгів, щоб зробити пожертву під час церковної служби.
Крім того, королева Єлизавета II за допомогою своєї сумки часто подавала знаки придворним, тому для неї це був не просто аксесуар, а важливий інструмент.
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