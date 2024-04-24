Що в сумці у королеви: які предмети Єлизавета II завжди носила із собою

Покійна королева Єлизавета II славилася своєю любов'ю до сумок бренду Launer. У її гардеробі було кілька улюблених моделей, однією з яких була Traviata.

Ми вирішили пригадати, які обов'язкові предмети монархиня носила у своїй сумці, з якою майже ніколи не розлучалася.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Відомо, що королева Єлизавета II завжди носила із собою ручку від марки Parker, мабуть для того, щоб підписувати документи. 1941 року саме цю ручку рекламували як "найпопулярнішу у світі".

Також у сумці Її Величності завжди було маленьке дзеркало і помада, хоча часто її бачили на публіці, коли вона поправляла макіяж помадою Clarins, але без використання дзеркала.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Ще у сумці Єлизавета II завжди носила кілька м'ятних льодяників, вологі серветки, окуляри для читання та 5 фунтів стерлінгів, щоб зробити пожертву під час церковної служби.

Крім того, королева Єлизавета II за допомогою своєї сумки часто подавала знаки придворним, тому для неї це був не просто аксесуар, а важливий інструмент.

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