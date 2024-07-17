Що в неї з ногою: королева Камілла стурбувала підданих

З королевою сталася невелика неприємність, але вона не скасувала захід і все одно вийшла на публіку.
Напередодні свого дня народження королева Камілла з чоловіком Чарльзом III відвідала Нормандські острови, зокрема вони побували на Джерсі та Гернсі, проте на другий день поїздки Її Величність стурбувала шанувальників і підданих.
Річ у тому, що 77-річна жінка з'явилася на публіці із перемотаною еластичним бинтом ногою. Така міра знадобилася їй через те, що у понеділок під час заходу на острові Джерсі Камілла потягла кісточку.
Також можна помітити, що ходити королеві було не дуже просто, адже вона спиралася парасольку-тростину. Тим не менш, вона не відмовилася від підборів і вийшла на публіку в туфлях від Chanel.
Але наступного дня з парою стався ще один інцидент – на вулиці під час спілкування з шанувальниками у Гернсі короля несподівано поцілувала 91-річна жінка. Однак зазначимо, що перед тим, як зробити це, вона запитала у монарха дозволу.
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