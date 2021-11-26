Що відбувається насправді: здоров'я княгині Шарлін та хронологія подій

Княгиня Шарлін провела шість довгих місяців далеко від своєї сім'ї. А тепер знову поїхала з Монако.

Як відомо з офіційних джерел – Шарлін лікується, але більше жодних подробиць її чоловік князь Альбер II не розповідає. Згадуємо хронологію подій від того моменту, як зі здоров'ям Шарлін щось пішло не так.

Все почалося задовго до того, як про це почали говорити публічно. Ще у грудні княгиня Шарлін здивувала підданих кардинальною зміною зачіски. Вона поголила скроні і пофарбувалась у колір темніше звичайного.

Княгиня Шарлін / Getty Images

Того дня вони з чоловіком та дітьми взяли участь у роздачі різдвяних подарунків. Все б нічого, але раніше княгиня ніколи не була бунтаркою і не експериментувала з образами так кардинально. Вже тоді дехто запідозрив щось не все гаразд у родині княжого подружжя Монако.

Травень 2021

Княгиня Шарлін поділилася фотографією із Південної Африки. На батьківщину вона вирушила, щоб висвітлити боротьбу з браконьєрством на носорогів. В Instagram княгині було опубліковано кадри з цієї поїздки раніше, а також нові знімки.

"Було абсолютним задоволенням підтримувати південноафриканський підрозділ в боротьбі з браконьєрством. Моя щира подяка за те, що ви охороняєте нашу дику природу і носорогів. При всій моїй любові та повазі", — написала тоді під знімком Шарлін.

З цього моменту всі почали гадати, як довго Шарлін пробуде в Африці і чому не поспішає повертатися додому до чоловіка та дітей?

Червень 2021

У червні Шарлін знову вийшла на зв'язок, повідомивши, що не зможе повернутися додому до 1 і 2 липня — їхньої з Альбером II десятої річниці весілля. А палац випустив першу офіційну заяву, в якій говорилося, що княгиня перебуває у Південній Африці, де лікує лорінфекцію та ускладнення, що виникли після неї. У заяві палацу пояснюється, що медична бригада Шарлін проінструктувала її не подорожувати, оскільки принцеса ще має пройти лікування та відновитись після додаткових процедур. Ще через тиждень палац заявив, що Шарлін перенесла кілька операцій, які були зроблені під загальним наркозом і були потрібні, щоб впоратися з інфекцією.

Липень 2021

Шарлін все ще в ПАР. Вона показала нові фотографії, на яких мала дуже схудлий вигляд. І розповіла, що спілкується з дітьми по FaceTime. У липні княгиня сама офіційно озвучила причину, через яку залишається в Африці. У новому інтерв'ю південноафриканському каналу News24 Шарлін повідомила, що отримала ускладнення після того, як їй зробили синус-ліфтинг та трансплантацію кістки перед поїздкою на батьківщину до Південної Африки, куди вона вирушила наприкінці травня, щоб висвітлити боротьбу з браконьєрством на носорогів.

Серпень 2021

Шарлін перенесла останню операцію і її чоловік повідомив, що вона минула успішно. "Операція минула добре, принцеса Шарлін відпочиває, і ми думаємо про неї з ніжністю", — йшлося в офіційній заяві палацу. В серпні Альбер з дітьми прилетів до дружини в ПАР і вона опублікувала сімейні фото в Instagram.

Вересень 2021

Княгиня раптово зомліла і була знову госпіталізована. Медична бригада оглянула княгиню і пізніше було підтверджено, що її стан здоров'я стабільний і не викликає побоювань. За кілька годин їй дозволили поїхати додому. А її повернення до Монако знову опинилося під загрозою зриву.

Жовтень 2021

Князь Альбер II натякає на те, що його дружина має й інші проблеми зі здоров'ям. Але не каже, які саме.

Листопад 2021

Шарлін повертається до Монако. А палац публікує на своїй сторінці у Facebook радісні сімейні фото. Усі чекають, що ось тепер Шарлін повернеться до виконання своїх звичних обов'язків. Заявляється, що княгиня буде присутня на святкуванні Національного дня Монако.

Пізніше цього ж місяця палац заявляє, що Шарлін потрібен ще час для відновлення і вона поки що не буде присутня на заходах. Князь Альбер дає нові інтерв'ю, в яких натякає на проблеми княгині із ментальним здоров'ям. Він повідомляє, що Шарлін поїхала за межі Монако (імовірно до Швейцарії), де проходить курс лікування. Також Альбер спростовує чутки, що у Шарлін COVID-19, онкологія чи вона зникла з поля зору через їхні сімейні проблеми.

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