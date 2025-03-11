Що їдять діти Меган Маркл: герцогиня поділилася секретом

У своєму шоу "З любов'ю, Меган", яке нещодавно вийшло на Netflix, герцогиня Сассекська розповіла, що іноді кладе у ланчбокси своїм двом дітям – Лілі та Арчі.
У першому епізоді Меган Маркл розповіла про спеціальну страву, яка завжди входить у шкільні обіди принца Арчі та принцеси Лілібет.
43-річна герцогиня запросила на кухню знаменитого візажиста Деніела Мартіна, з яким познайомилася під час роботи над серіалом "Форс-мажори", де показала йому, як готувати особливу сімейну страву, яку вона називає "спагетті на одній сковороді".
Це проста страва на основі томатів, яку можна приготувати в одній сковорідці і дуже швидко.
"Коли я це готую, я готую це для своєї сім'ї. Не те, щоб мої діти з'їдали гори локшини, але коли я готую це, я роблю стільки, щоб покласти залишки в їхні ланч-бокси. Так що для мене це ціла пачка спагетті, яка йде в страву.
До складу страви входять жовті та червоні томати, сир пармезан, часник, оливкова олія та капуста калі, а також трохи руколи, базиліка та солі.
Нагадаємо, нещодавно в Instagram Меган поділилася черговими знімками своїх дітей, показавши, який вигляд мають Арчі та Лілібет.
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