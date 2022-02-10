Що їдять королівські особи: названа улюблена страва принца Гаррі і Меган Маркл

Продовжуємо розповідати про улюблені страви членів британської королівської сім'ї.
Колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейд раніще ділився інформацією про те, що ж люблять їсти королева Єлизавета II, її діти, онуки і навіть правнуки.
Ми вже знаємо, що сама монархиня в захваті від бургерів, її син Чарльз — обожнює сливи, а його дружина Камілла любить зелений горошок зривати просто з куща.
Принц Гаррі і його дружина Меган хоча вже і не є членами британської королівської сім'ї офіційно, дізнатися про їхні кулінарні вподобання все одно цікаво.
З інтерв'ю, яке Сассекси дали незабаром після своїх заручин 2017 року принц Гаррі і тоді ще його майбутня дружина Меган Маркл розповіли, що люблять готувати на вечерю курчат. Це була саме та страва, яка була на їхньому столі в вечір, коли принц Гаррі запитав у коханої, а чи вийде вона за нього заміж.
Зараз пара живе в своєму будинку в Санта-Барбарі, в США. Що готує Меган, і чи готує, публіці невідомо.
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