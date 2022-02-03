Що їдять принц Чарльз і герцогиня Камілла: дивовижні кулінарні вподобання королівської пари

Члени британської королівської сім'ї насправді не так вибагливі в їжі, як це може здатися.

Колишній королівський шефкухар Даррен МакГрейд нещодавно розповів, що королева Єлизавета II дуже любить бургери, але вважає за краще їсти їх без булочок і зі своїм особливим соусом з журавлини.

Сьогодні хочемо розповісти про кулінарні вподобання її старшого сина — принца Чарльза і його дружини Камілли, герцогині Корнуольської.

73-річний принц Уельський особливо любить сливи, які вирощують в його саду в Гайгроув. Одного разу Чарльз попросив кухаря подати йому на сніданок декілька слив і трохи соку. Важко уявити, як принц наситився таким легким сніданком, але видання People пише, що це було саме так.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська / Getty Images

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Його 74-річна дружина Камілла теж любить їсти те, що росте в їхньому саду. Вони загалом з Чарльзом зійшлися на любові до садівництва. Герцогиня сама розповідала школярам під час візиту до однієї зі шкіл 2013 року, що може годинами сидіти в саду і їсти сирий горох. "Якщо ви витягнете його просто зі стручків, він чудовий, дійсно дуже солодкий. Я беру всіх своїх онуків до саду, і вони годинами їдять горох", — говорила Камілла.

Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська / Getty Images

Що ж, як перекус зелений горошок цілком може бути непоганим варіантом.

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