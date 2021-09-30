Що їдять Єлизавета II та її родичі: улюблені страви членів британської королівської сім'ї

Що їдять Єлизавета II та її родичі: улюблені страви членів британської королівської сім'ї

Всім цікаво дізнатися, що їдять в повсякденному житті члени британської королівської сім'ї.

Співробітники королівського палацу не мають право розкривати секретів, а от колишній шефкухар Даррен МакГрейд охоче поділився інформацією про те, що любить їсти королева Єлизавета II і її найближчі родичі.

Королева Єлизавета II, принц Філіп, герцогиня Кембриджська і принц Вільям / Getty Images

Її Величність полюбляє бургери, але вважає за краще їсти їх без булочок і з особливим соусом з журавлини. Руками Її Величність не їсть, вона робить це завжди тільки за допомогою столових приладів.

Королівський шефкухар також розповів, що улюбленою стравою покійного чоловіка Єлизавети II — принца Філіпа — була кулебяка з лососем. Цей солоний пиріг увійшов в історію як одна із традиційних страв російської кухні.

Герцогиня Кембриджська Кетрін якось розповідала, що однаєю з її улюблених страв є карі, причому карі гостре. Кейт говорила, що вона часто готує вдома карі і зазвичай робить легку версію для своїх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї — і більш гостру для себе і принца Вільяма.

Герцогиня Кетрін і принц Вільям з дітьми / Associated Press

Діти пари теж мають свої смакові переваги. Принцеса Шарлотта обожнює оливки, принц Джордж любить класичні спагеті карбонара , а наймолодший принц Луї дуже любить буряк з їхнього власного городу.

Головний спадкоємець престолу — принц Чарльз без розуму від слив, вирощених в його саду в Хайгроув, а його дружина Камілла любить прямо з куща їсти зелений горошок.

Герцогиня Камілла і принц Чарльз / Getty Images

Також відомо, що ексчлени королівської сім'ї — принц Гаррі і Меган Маркл люблять готувати на вечерю курчат. Саме ця страва була на їхньому столі в вечір, коли принц Гаррі запитав у коханої, а чи вийде вона за нього заміж.

Принц Гаррі і Меган Маркл / Associated Press

Читайте також: П'ять речей, які завжди носить в сумці королева Єлизавета II

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання