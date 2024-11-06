Що з Каміллою: Букінгемський палац поділився подробицями, чим захворіла королева

Учора Букінгемський палац заявив, що дружина короля Чарльза перебуває на лікарняному і не братиме участі у низці заходів, присвячених Дню пам'яті.

Сьогодні стали відомі подробиці. У Камілли інфекція грудної клітини, які поширені, особливо у зимові місяці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Бактеріальна інфекція грудної клітини" насправді не є діагнозом — це скоріше опис. Бактерії можуть інфікувати як легені (пневмонія), і дихальні шляхи (бактеріальний бронхіт). Ситуація ускладнюється тим, що існують вірусні та неінфекційні причини обох захворювань", — прокоментував один із лікарів новину про здоров'я королеви виданню express.co.uk.

За даними Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), інфекції грудної клітини часто розвиваються після застуди або грипу і, як правило, протікають у легкій формі, проходячи самостійно протягом семи-десяти днів.

Король Чарльз на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі в Лондоні 2023 року / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королева Камілла мала відвідати Поле пам'яті у Вестмінстерському абатстві цього четверга, але тепер її замінить герцогиня Глостерська, поки її Величність на лікарняному.

Герцогиня Глостерська Біргітта / Фото: Associated Press

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