Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Що з Каміллою: чому королева пропустила День пам'яті та переїхала з Кларенс-гауса

Що з Каміллою: чому королева пропустила День пам'яті та переїхала з Кларенс-гауса

Королева Камілла на службі біля Кенотафа 2023 року / Фото: Associated Press

Дружина короля Чарльза минулого тижня підхопила інфекцію і не змогла відвідати з королівською сім'єю кілька важливих заходів.

Камілла була відсутня на Дні пам'яті через хворобу, залишивши принцесу Уельську на балконі у супроводі Софі, герцогині Единбурзької, яка прийшла підтримати Кейт. Тепер стало відомо, як Камілла відзначила цей день, одужуючи вдома після інфекції грудної клітини.

Королева Камілла в приватному порядку дотримувалася двох хвилин мовчання, спостерігаючи за процесом у прямому ефірі на телебаченні зі своєї резиденції у Вілтширі, після того, як лікарі порадили їй пропустити щорічну церемонію біля Кенотафа. Повідомляється, що вона була розчарована тим, що не приєдналася до королівської родини на параді ветеранів, повідомляє express.co.uk

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королівські лікарі рекомендували Каміллі взяти додаткові дні відпочинку, щоб повністю відновитися після сезонної інфекції, якою вона заразилася після поїздки до Австралії та Самоа. Також були побоювання, що вона може інфікувати інших людей, зокрема короля Чарльза, котрий все ще проходить курс лікування від раку, а також принцесу Кейт, яка відновлюється після хвороби.

За відсутності Камілли вінок до Кенотафа від імені королеви поклав її конюший майор Оллі Планкет зі стрілецького полку.

Принцеса Уельська та герцогиня Софі / © Associated Press
Принцеса Уельська та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, як герцогиня Софі підтримала принцесу Кейт на публіці цього дня.

Читайте також:

Історія кохання принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз

Історія кохання принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз

Повʼязані теми:

Наступна публікація