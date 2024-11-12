Що з Каміллою: чому королева пропустила День пам'яті та переїхала з Кларенс-гауса

Дружина короля Чарльза минулого тижня підхопила інфекцію і не змогла відвідати з королівською сім'єю кілька важливих заходів.

Камілла була відсутня на Дні пам'яті через хворобу, залишивши принцесу Уельську на балконі у супроводі Софі, герцогині Единбурзької, яка прийшла підтримати Кейт. Тепер стало відомо, як Камілла відзначила цей день, одужуючи вдома після інфекції грудної клітини.

Королева Камілла в приватному порядку дотримувалася двох хвилин мовчання, спостерігаючи за процесом у прямому ефірі на телебаченні зі своєї резиденції у Вілтширі, після того, як лікарі порадили їй пропустити щорічну церемонію біля Кенотафа. Повідомляється, що вона була розчарована тим, що не приєдналася до королівської родини на параді ветеранів, повідомляє express.co.uk

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, королівські лікарі рекомендували Каміллі взяти додаткові дні відпочинку, щоб повністю відновитися після сезонної інфекції, якою вона заразилася після поїздки до Австралії та Самоа. Також були побоювання, що вона може інфікувати інших людей, зокрема короля Чарльза, котрий все ще проходить курс лікування від раку, а також принцесу Кейт, яка відновлюється після хвороби.

За відсутності Камілли вінок до Кенотафа від імені королеви поклав її конюший майор Оллі Планкет зі стрілецького полку.

Принцеса Уельська та герцогиня Софі / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, як герцогиня Софі підтримала принцесу Кейт на публіці цього дня.

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