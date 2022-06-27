Що з ними не так: чому росіяни постійно говорять про історичну єдність з українцями

Що з ними не так: чому росіяни постійно говорять про історичну єдність з українцями

Київська Русь – колиска братніх народів, духовні зв’язки та спільні випробування. І сучасна Україна як дитина радянської епохи. Ось вони, три кити, на яких тримається пропаганда про "один народ" від правителя Російської Федерації Володимира Путіна.

Насправді, ця спекуляція пов’язана з тим, що РФ планує сьогодні відновити Радянський Союз і намагається не дати розпастися останній імперії.

Київська Русь – держава, заснована у IX столітті. Чому і коли в Москві вирішили, що Русь – колиска братніх народів?

У XVIII сторіччі росіяни почали шукати відповіді на запитання "Хто вони є?". Тобто шукати свою історичну батьківщину. Якщо в XVI сторіччі вони ще вагалися, спадкоємцями кого вони є – Золотої орди чи Русі, то московські царі почали натякати на те, що вони є продовжувачами славної ролі держави Русь – Київської Русі.

Такий вибір можна зрозуміти, адже Київська Русь була найбільшою державою Європи. Хто б не хотів мати таку історію? Одразу почали сипати аргументами. Мовляв, ну подивіться – Русь и Росія – назви ж схожі. Але річ у тім, що московське князівство, а саме так спершу називалася Росія, було засновано вже після розпаду Київської Русі. А назва Російська Імперія взагалі з’явилася 1721 року. Її загарбали, щоб мати на собі блиск давньої цивілізованої держави.

Насправді ж нащадками Русі є виключно Україна. Московська держава має свої державницькі та етнічні процеси, пов’язані з XVII-XVIII сторіччям, коли Москва звільнилася від ординського панування і зробила свій цивілізаційний вибір – євразійський.

Духовні зв’язки, спільні випробування та єдині перемоги – ще одна путінська теза. Та щоб зрозуміти, скільки в ній правди, варто згадати кілька історичних фактів.

Протягом XIX, XX і XXI століть росіяни неодноразово намагалися пояснили всьому світові, що українці – це не народ. І саме для того, щоб продемонструвати, що українці – це такі собі "маленькі росіяни", вони намагалися знищити українську літературу, культуру, забороняли українське письмо, українську абетку в Радянському Союзі, українські театри, кінематограф та, власне, – літературно-мистецький рух "Розстріляне відродження". Це явище, коли в 30-х роках масово почали розстрілювати та вбивати людей, пов’язаних з українською культурою.

Можна сказати і про те, як за часів Радянського Союзу декларували те, що всі його громадяни – це один радянський народ. А прекрасний результат вони хотіли отримати саме на території України, коли почали змішувати різні етноси і різні культури в робітничому Донбасі. Саме там вони пропонували виростити в експериментальних умовах дійсно "людину радянську", як кажуть історики "homo советікус". Саме на Донбасі вони намагалися стерти будь-які лінії ідентичності, сакральні чи світоглядні.

Напереродні широкомасштабного вторгнення до України під час телезвернення до росіян Путін понад годину читав лекцію з історії нашої країни, як він її бачить. І фактично аргументував свої майбутні дії. Бо остання світова імперія – Російська Федерація – не може існувати без війни. Відповідно, будь-які претензії в ідеологічному контексті вони намагаються розкласти, як їхнє право на спадок або ж їхнє право на атаку на цивільне населення.

Ленін

Під час цієї лекції Путін взагалі заявив, що Україну створив Ленін. Щоправда, світ не надто повірив у таку версію. Так, у посольстві США в Україні за допомогою простої картинки нагадали, коли в українському Києві зводили храми, на місці російської Москви стояли лише болота.

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