"Щоб це не повторилося, ми маємо пам'ятати": Олена Зеленська вшанувала пам'ять жертв Голодомору

Сьогодні Україна в умовах повномасштабної війни вшановує пам'ять тих, кого тоталітарний радянський режим вбив голодомором.

Сьогодні, 26 листопада, Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років.

З цього приводу Олена Зеленська опублікувала в Instagram фото книжки Тані П'янкової "Вік червоних мурах" про ці жахливі сторінки нашої історії. Перша леді зізналася, що читати цю книжку страшно і боляче, але від неї неможливо відірватися.

Вона зауважила, що ми маємо пам'ятати про цю трагедію, щоб вона не повторилася знову.

Олена також додала, що нащадки тих злочинців, які створили штучний голодомор в Україні, нині знову на нашій землі, але ми їх переможемо і виженемо з нашої країни.

"Плесканчики, товченики, щоденники, кользяники… приготовані з кісток, бур’яну, соломи та гірших, набагато гірших складових… Їжа відчаю. Головне бажання – щоб наші діти ніколи не дізналися про смак цих "страв", якими Голодомор "годував" таку саму малечу 90 років тому.

Щоб це не повторилося, ми маємо пам’ятати. І ці назви, і померлих, і тих, хто вижив. І про тих, хто їх катував, морив голодом, винищував.

Книжка "Вік червоних мурах" Тані П’янкової – сьогодні мій спосіб пам’ятати. Страшно читати й неможливо відірватися. Дякую авторці. Талановито, боляче, необхідно.

Що менше залишається живих свідків, то більше має бути такої літератури, кіно, музеїв. Пам’яті в усіх її втіленнях.

А тим часом нащадки тих червоних мурах знову на нашій землі. Щоб нищити, катувати, поневолювати. Не допустимо, виженемо, подолаємо. Зокрема й тому, що пам’ятаємо", - написала Зеленська у дописі.

Нагадаємо, вшанувати пам'ять жертв Голодомору можна, долучившись до акції - "Запали свічку". Вогник у кожному вікні символізує прояв скорботи, віру у перемогу і готовність зробити все, щоб геноциди не повторювалися більше ніколи.

Сьогодні також о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Цьогорічне гасло звучить так: "Пам'ятаємо. Єднаймося. Переможемо!"

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