Щоб допомогти Україні, Марина Абрамович відтворює свій всесвітньо відомий перформанс

Художниця сербського походження Марина Абрамович вирішила відтворити свій найзнаменитіший перформанс "У присуді художника" заради підтримки України.

У п'ятницю, 18 березня, 75-річна художниця оголосила, що відтворить перформанс на підтримку жертв війни Росії проти України. Галерея Шона Келлі об'єдналася з аукціонною платформою Artsy, щоб запропонувати учасникам торгів можливість сісти навпроти Абрамовича на поточній оглядовій виставці її робіт у Нью-Йорку 16 квітня, повідомляє W Magazine.

Виручені кошти підуть до організації Direct Relief, яка співпрацює із Міністерством охорони здоров'я України.

Також знаменитість знялася для видання у вбранні синьо-жовтого кольору, щоби висловити свою чергову підтримку.

Нагадаємо, що раніше Абрамович висловлювала свою зневагу до Путіна, порівнявши його із Гітлером. Це сталося після того, як російські війська розстріляли Бабин Яр — меморіальне урочище в Києві, де під час Другої світової війни розстрілювали мирне населення. На території Бабиного Яру 2021 року було відкрито пам'ятник Марини "Кришталева стіна плачу", яку вона присвятила жертвам Голокосту.

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