Щоб допомогти Україні: розкішне вбрання Олени Зеленської виставили на аукціон

Вбрання від української модельєрки, яке одягала перша леді, було виставлене в Копенгагені.
У Данії, в посольстві України відбувся благодійний захід Danish And Ukrainian Fashion Designers Sale – аукціон, на якому було виставлено одяг від українських та іноземних дизайнерів. Виручені від продажу кошти було передано на допомогу нашій країні.
Головним лотом, виставленим на цьому аукціоні, стало вбрання першої леді України Олени Зеленської, яке вона одягала 2021 року на святкування Дня незалежності.
Білосніжне вбрання створила українська дизайнерка Лілія Літковська, і воно складається з класичної спідниці-олівця та блузи з дикого шовку, яку прикрашала ніжна вишивка у вигляді колосків пшениці. Використовувалися у вишивці перли та бісер.
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