Щоб допомогти Україні: розкішне вбрання Олени Зеленської виставили на аукціон

Щоб допомогти Україні: розкішне вбрання Олени Зеленської виставили на аукціон

Вбрання від української модельєрки, яке одягала перша леді, було виставлене в Копенгагені.

У Данії, в посольстві України відбувся благодійний захід Danish And Ukrainian Fashion Designers Sale – аукціон, на якому було виставлено одяг від українських та іноземних дизайнерів. Виручені від продажу кошти було передано на допомогу нашій країні.

Плаття Олені Зеленської / Фото: Getty Images

Головним лотом, виставленим на цьому аукціоні, стало вбрання першої леді України Олени Зеленської, яке вона одягала 2021 року на святкування Дня незалежності.

Плаття Олені Зеленської / Фото: Getty Images

Білосніжне вбрання створила українська дизайнерка Лілія Літковська, і воно складається з класичної спідниці-олівця та блузи з дикого шовку, яку прикрашала ніжна вишивка у вигляді колосків пшениці. Використовувалися у вишивці перли та бісер.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: president.gov.ua

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