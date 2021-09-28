Щось новеньке: Олена Зеленська прийшла на зустріч із журналістами у саламандровій сорочці

Перша леді України експерементує із кольоровою гамою у своїх луках.

Сьогодні, 28 вересня, в Міжнародний день загального доступу до інформації Олена Зеленська зустрілася із журналістами. Вона презентувала їм "Довідник безбар’єрності".

Фото із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Це проєкт з відкритим кодом, і кожен з нас може доповнювати та удосконалювати його. Наразі він доступний в електронній версії за посиланням у профілі, а наступного року ми хочемо представити велику книгу, у якій розкриємо нові смисли. Ми створювали цей довідник, щоб зафіксувати норми безбар’єрності та сформувати гід з коректного спілкування.

"Довідник безбар’єрност" – перший крок у створенні нової етики спілкування. Нова етика – це про те, коли в мові немає місця дискримінаційним чи стереотипним фразам, коли ми розуміємо, що повага до людей виявляється не лише у словах, а й у жестах, емоціях чи погляді, коли наша щоденна взаємодія з іншими не створює штучних бар’єрів. Так формуються нові норми й відбуваються якісні зміни всередині суспільства", - написала Олена.

Перша леді постала на зустрічі у діловому образі. На ній був чорний жакет, чорні штани-кльош та чорна сорочка у цікавий жовтий принт, схожий на забарвлення саламандри.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На жакеті була прикріплена брошка у вигляді жовтої кульки. Волосся вона уклала з боковим проділом, зробила ніжний макіяж та прикрасила вуха сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на V Українському жіночому конгресі пані Зеленська з'явилася у білосніжному костюмі, який складався з жакету, штанів і блузки. В образі Олени був акцент на елегантній чорній сукні з принтом у нагрудній кишені.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

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