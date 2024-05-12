Щось новеньке: принцеса Анна вийшла у світ у нетиповому для неї образі

Королівська принцеса була помічена на публічному заході у Портсмуті зі своїм чоловіком сером Тімоті Лоренсом.

73-річна принцеса Анна мала елегантний вигляд в штанах-кльош, які помітно відрізнялися від її звичайного образу (Її Високість полюбляє носити спідниці або штани прямого силуету). Темні штани Анна поєднувала з коротким жакетом з бічними ґудзиками, сорочкою в принт та лакованими лоферами. А у руці несла невелику шкіряну сумку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

На її жакеті була пришпилена мініатюрна брошка, а у вухах були золоті сережки-цвяшки. Також принцеса зробила свою фірмову зачіску та помадою підкреслила губи.

Багато років принцеса Анна залишається незмінною прихильницею зачіски "вулик". Хоча був період у її житті, коли Її Високість носила не тільки "вулик" на голові.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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