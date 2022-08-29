Щось пішло не так: Дмитро Медведєв отримав ускладнення після інтимної операції

Захоплення алкоголем не йде на користь маріонетці Путіна. Як розповідає телеграм-канал Generall SVR, у Медведєва з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям, але серйозної загрози вони не несуть.

"Наприкінці минулого тижня у Медведєва діагностували двосторонню гінекомастію (ред., збільшення розміру грудних залоз в осіб чоловічої статі, яке відбувається за рахунок розростання залозистої тканини або формування жирових відкладень у ділянці грудей). Призначено лікування, прогноз сприятливий. Недуга з'явилася на тлі алкоголізму та відмови від регулярного приймання прописаних препаратів після орхіектомії (ред., операція з видалення одного з яєчок) проведеної минулого року”.

Дмитро Медведєв / Фото: Associated Press

Однак, схоже, Дмитра Медведєва більше цікавлять сценарії розвитку війни в Україні, про які він регулярно видає перли, аніж власне здоров'я.

Нагадаємо, раніше цей самий канал повідомляв про те, що Медведєв мав невдалу спробу суїциду.

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