Щось пішло не так: мемуари принца Гаррі про королівське життя відкладаються

Щось пішло не так: мемуари принца Гаррі про королівське життя відкладаються

Минулого року було оголошено про те, що принц Гаррі пише мемуари про своє королівське і вже не королівське життя. Передбачалося, що відверта книжка герцога Сассекського вийде наприкінці 2022 року. Але все змінилося.

Видавці заявили, що вони орієнтовно запланували випуск книжки на кінець 2022 року. Однак зараз існує плутанина щодо того, коли мемуари справді з'являться на книжкових полицях.

Королівський редактор The Times Роя Нікха повідомляє, що представник Penguin Random House підтвердив, що книжка ще не має дати публікації, і не підтвердила, чи буде вона випущена цього року взагалі.

Таким чином, королівській родині, яка зараз готується до масштабних святкувань платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, переживати нема про що. Оскільки публіка не зможе прочитати те, про що напише в книжці принц, а отже, це не зашкодить монархії зараз.

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 37-річний принц Гаррі отримав багатомільйонний аванс (писали про 20 мільйонів доларів) за ці мемуари, які планував витратити на благодійність. Працював над книжкою Гаррі разом із американським письменником Дж. Р. Мерінгером.

У книжці планувалося розповідати про юнацьке життя принца, трагічну смерть його матері принцеси Діани 1997 року, про службу в армії та в Афганістані, про зустріч із дружиною Меган Маркл та про "радість, яку він знайшов у тому, щоб бути чоловіком і батьком. Королівські шанувальники очікують, що книжка також охоплюватиме період часу, коли Гаррі та його брат Вільям ворогували.

Можливо, тепер у кнжці з'явиться і глава про те, як відбудуться святкування платинового ювілею бабусі Гаррі – королеви Єлизавети II.

Принц Гаррі та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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