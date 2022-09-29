Секрет Беатріс: як принцеса Йоркська худла після народження дитини

У принцеси Йоркської Беатріс чудова фігура. А після народження дочки Беа стала ще стрункішою, ніж була раніше. У чому ж секрет британської принцеси, дізнаємося далі.

Такою фігурою Беатріс зобов'язана аж ніяк не природі та генам. Довгий час дівчина захоплювалася бігом, навіть одного разу пробігла Лондонський марафон, що не робив ніхто з її родини.

Її тренерка Надя Фейрвезер розповіла: "Ми тренувалися в снігу, ми тренувалися в дощ, ми тренувалися в багнюці, ми тренувалися у всьому. Вона була віддана справі", - пише express.

Але не секрет, що окрім спорту важливим складником будь-яких тренувань є правильне харчування. Майкл Бріго, персональний тренер Bri Go Personal Training стверджує, що принцеса Беатріс, безперечно, займається спортом.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

"Безперечно, вона приступила до післяпологових тренувань, щоб зміцнити своє тіло, а потім до більш інтенсивних вправ на опір для тонусу тіла, сили та форми з кардіо-вправами для додаткового спалювання калорій!", — стверджує він.

Експерти також зазначають, що одним із факторів успішного схуднення після пологів є грудне вигодовування. У середньому мати, що годує, спалює за день додатково від 500 до 700 калорій.

Принцеса Беатріс / Фото: Associated Press

Доктор Шарлотта Нортон переконана, що Беатріс дотримувалася дієти з високим вмістом клітковини, що складається з таких продуктів, як авокадо, ягоди, боби, броколі та багато іншого. Клітковина добре підходить для того, щоб ви довше відчували себе ситими, що в результаті обмежує перекушування протягом дня. Вкрай важлива і білкова їжа — нежирне м'ясо, яйця та молочні продукти, це прискорює метаболізм і знижує апетит, а отже, допомагає скидати вагу. Ну і, звичайно, важливо не забувати про достатнє споживання води. Це допомагає організму виводити токсини та прискорює обмін речовин. І, схоже, Беатріс мала комплексний підхід до схуднення.

Принцеси Євгенія та Беатріс / Фото: Associated Press

Також раніше ми розповідали, як змінювався стиль принцеси Беатріс за ці роки.

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