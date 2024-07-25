Секрет Діани та Чарльза: принцеса Уельська мріяла, щоб про нього дізнався весь світ

Біографка принцеси Діани Інгрід Сьюард стверджує, що між принцесою та принцом Уельським був дуже теплий період кохання, і дружина Чарльза хотіла, щоб про нього знала публіка та знали її сини.

Хоча стосунки Діани та Чарльза закінчилися розлученням 1996 року після п'ятнадцятирічного шлюбу, покійна принцеса Уельська хотіла, щоб громадськість побачила любовні листи, які Чарльз надсилав їй на початку їхнього роману 1980 року.

Принц Чарльз та принцеса Діана на іграх у поло / Фото: Getty Images

"Діана сказала мені незадовго до своєї смерті, що вона хотіла б, щоб люди побачили любовні листи, які вона отримала від Чарльза", — заявила Інгрід Сьюард журналу Oldie, повідомляє видання People. "Вона дійсно хотіла, щоб люди знали, що вона кохала Чарльза, а він кохав її. І я завжди пам'ятала про це. І вона хотіла, щоб хлопчики (принц Вільям та принц Гаррі) знали це", — продовжила вона. "Між ними був період великого кохання".

Залишається загадкою, коли принцеса Діана отримала любовні листи, на які вона посилалася.

Принц Чарльз та принцеса Діана в Кенсінгтонському палаці з принцом Вільямом його іграшкою-коалою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Діана Спенсер і принц Чарльз одружилися 1981 року після нетривалих стосунків. Майбутня принцеса говорила, що вони зустрічалися лише 13 разів, перш ніж Чарльз освідчився їй.

Також у своїй біографії "Діана: її правдива історія" Ендрю Мортона принцеса Уельська розповідала, що вони з Чарльзом були дуже близькі за шість тижнів до народження другого сина принца Гаррі. Але, у день його народження, Чарльз шокував дружину своєю заявою.

Принц Чарльз і принцеса Діана в день виписки з госпіталя Святої Марії в Лондоні з сином принцом Гаррі / Фото: Associated Press

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