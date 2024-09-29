Секрет імені принца Джорджа: як насправді Кейт та Вільям планували назвати свого первістка

Принц Джордж посідає друге місце в черзі на престол і є старшою дитиною принца Вільяма та принцеси Кетрін Уельських.
Він народився 22 липня 2013 року і отримав ім'я Джордж Олександр Луї, а офіційно відомий як принц Джордж Уельський.
Кожне з його імен має особливе посилання до члена британської королівської родини. Однак, незважаючи на те, що він вшановував багатьох інших членів королівської родини, його основне ім'я могло бути зовсім іншим.
Ім'я Джордж дано на честь короля Георга VI — батька покійної королеви Єлизавети II. Також Джордж — це друге ім'я короля Чарльза, а також ім'я кузена принца Вільяма по лінії принцеси Діани.
Ім'я Луї дано на честь Луї Маунтбеттена — дядька принца Філіпа, який трагічно загинув і також є одним з других імен принца Вільяма.
Кеті Ніколл, королівська експертка, заявила, що принцеса Кейт віддавала перевагу імені Олександр, і, за словами Ніколл, саме до нього вона і прагнула, пише express.co.uk з посиланням на експертку. Олександра — друге ім'я королеви Єлизавети II. Але, з невідомих причин, Вільям і Кейт передумали і обрали ім'я Джордж.
Також відомо, що пара не дізнавалася стать дитини до самих пологів Кетрін. "Коли я побачив Вільяма за кілька тижнів до пологів, він сказав, що вони не знають стать дитини і не хочуть дізнаватися. Він сказав, що в житті так мало сюрпризів — це був той, який він хотів зберегти. Кейт сказала, що думала, що це хлопчик, тому що дитина так сильно штовхалася", — каже інсайдер.
До речі, сам принц Вільям теж міг отримати зовсім інше ім'я, але мати принцеса Діана була категорично проти.
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