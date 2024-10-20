Секрет королеви розкрито: що любила їсти у звичайному житті Єлизавета II

Покійна королева Єлизавета II харчувалася дуже здоровою їжею та включала до свого меню дуже просту та звичайну їжу. І це може стати добрим прикладом для її шанувальників.

Колишній дворецький короля Чарльза, який служив тодішньому принцу Уельському від 2004 до 2011 рік, ексклюзивно розповів Express.co.uk, що саме любила їсти королева Єлизавета II.

Грант Гарролд сказав: "Королева Єлизавета любила рибу, м'ясо, і все це мало бути добре просмажене. Вона любила традиційні речі, і це завжди була дуже корисна їжа".

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Шеф також розповів, що члени королівської родини, як правило, харчуються здоровою їжею, вживаючи багато овочів, які часто вирощуються на території палацу.

Розповів пан Гарролд і про смакові вподобання короля Чарльза. Він вирощує овочі в Гайгроуві, і вони завжди включені до його раціону. Так само робить і королева Камілла, дружина монарха.

Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Нещодавно, нагадаємо, стало відомо, який продукт до свого раціону включив король Чарльз, щоб це було максимально корисно, враховуючи, що він все ще проходить курс лікування від раку.

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