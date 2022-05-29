Секрет королеви розкрито: стало відомо, чому Єлизавета II носить яскраве вбрання

Британська королева Єлизавета дуже любить яскраві кольори. Але ніхто не знає, чому в її гардеробі переважають строкаті вбрання всіх відтінків веселки.

Якось дружина молодшого сина королеви Єлизавети — Софі, графиня Вессекська, у розмові з журналістами розповіла, чому королева віддає перевагу такій колірній гамі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Виявляється, яскраві пальта та сукні королева носить на світські заходи для того, щоб її могли побачити у натовпі.

Гардероб королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Адже дуже часто на публічних заходах присутні безліч людей, і всі хочуть побачити Єлизавету, а вона, одягаючи такі речі, дає можливість роздивитися хоча б ґудзик на своєму пальті.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Reuters

Зараз 96-річна монархиня дедалі рідше з'являється на публіці через проблеми з мобільністю (їй важко пересуватися навіть із тростиною), але навіть у ті рідкісні виходи, королева Єлизавета II все одно вибирає яскраві пальта та улюблені нею сукні в квітковий принт.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

На нещодавній виставці квітів у Челсі монархиня саме з'явилася в одному з таких луків.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Пересуваючись вперше на публіці на багі, королева мала чудовий вигляд в рожевому пальті, до якого підібрала ще й особливу для себе брошку.

Гардероб королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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