Секрет королівської онуки: як Зара Тіндал тримає себе у формі

Ім'я Зари Тіндал — онуки королеви Єлизавети II зараз на слуху. Все через те, що її чоловік Майк Тіндал бере участь в австралійському реалітішоу "Я знаменитість, витягни мене звідси".

Повідомляється, що зараз Зара пакує валізи та збирається відвідати Австралію, щоб підтримати свого чоловіка на шоу. Ми з нетерпінням чекаємо на нову появу цієї пари на публіці, адже вони такі милі. А поки що розповідаємо вам, як Зарі вдається підтримувати форму після народження трьох дітей.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

У минулому Зара – олімпійська чемпіонка з кінного спорту, але тепер вона дотримується плану здорового харчування та вправ, щоб підтримувати свою вагу та бути у хорошій фізичній формі.

Якось Зара розповіла, що будь-якою ціною уникає двох продуктів у своєму раціоні — вуглеводів та цукру. Її здорова і збалансована дієта включає грецький йогурт з медом на сніданок щоранку, а потім суп і бутерброд або яйця і тости на обід, пише express.co.uk.

"Я не сиджу на дієті, але намагаюся добре харчуватися і не їсти занадто багато вуглеводів або солодкого. Обід швидкий і простий, як суп і бутерброд або яйця та тост" — розповіла місіс Тіндалл журналу Sunday Times.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

На вечерю Зара також віддає перевагу домашній їжі, яку готує самостійно. Її чоловік Майк розповідав, що Зара чудово готує.

Також відомо, що Зара тренується у своєму тренажерному залі в Геткомб-парку, де мешкає її родина, а вранці використовує свій велотренажер для кардіотренувань середньої інтенсивності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрет стрункості королівської принцеси Анни, єдиної дочки королеви Єлизавети II.

Зара Тіндал і принцеса Анна / Фото: Getty Images

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