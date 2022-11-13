Секрет принцеси Уельської: як дружина принца Вільяма тримає себе у формі

Принцеса Уельська – мати трьох дітей і не секрет, що хотіла б народити четвертого. Але поки шанувальники мріють про те, як знову побачать вагітні образи дружини принца Вільяма, ми розповідаємо вам, як Кейт вдається залишатися у формі.

Ключове питання у фігурі Кетрін – звичайно ж генетика. Від природи вона не схильна до повноти, і це очевидно. Але, лише генетикою задовольнятися не доводиться.

Відомо, що принцеса щодня поєднує кардіо та силові тренування. Експерт з фітнесу Ісаак Робертсон розповів express.co.uk про деякі вправи, які принцеса Уельська може практикувати в рамках своєї фітнес-програми. Він вважає, що програма тренувань Кейт, ймовірно, включатиме планку, біг, йогу, пілатес та кросфіт.

"Кейт дуже серйозно ставиться до свого підтягнутого тіла. Повідомляється, що герцогиня також є шанувальницею кросфіту та йоги. Більшість днів вона знаходить час для пробіжки, любить кататися на велосипеді і більшу частину тренувань виконує без особистого тренера", — пише видання.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також вважається, що біг є чудовим способом розпочати день і спалює 11,4 калорії за хвилину. Принцеса Уельська любить бігати, але біг можна замінити або доповнити їздою на велосипеді, плаванням, стрибками зі скакалкою та просто ходьбою.

"Важливо залишатися активним, але фізична активність ні до чого не призведе, якщо ваша дієта є незбалансованою", — вважає експерт. — "Найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я, — це сфокусувати свій раціон на продуктах, багатих на поживні речовини, і включити фізичну активність у свій розпорядок дня", — додає він. І, схоже, у Кетрін це виходить.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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