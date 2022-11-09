Секрет розкрито: чому королева Камілла носить лише сережки-кліпси

Нещодавно ми розповідали про те, що королева Єлизавета II наважилася проколоти вуха лише після того, як зрозуміла, що не може носити подаровані їй батьками сережки на весілля.

Сережки з діамантами були дуже гарні та стали одними з найулюбленіших у королівській ювелірній скриньці.

З'ясувалося, не тільки королева Єлизавета II довгий час не наважувалася проколоти вуха. Королева-консорт Камілла, дружина короля Чарльза, так і не наважилася на цей крок протягом усього життя.

Ми часто бачимо королеву Каміллу у різних сережках. Але ніколи не думали про те, що носить Її Величність сережки із застібкою кліпсою, оскільки вуха у неї так само не проколоті.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Видання express.co.uk пише, що нещодавно Камілла заявляла, що не збирається цього робити і зараз, пояснивши це тим, що ніколи не хотіла проколювати вуха.

Нагадаємо, раніше ми вже розглядали ювелірну скриньку королеви Камілли та її улюблені прикраси. А також згадували про корону дорогоцінним каменем Кохінур, через який спалахнув скандал.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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