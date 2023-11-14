Секрет розкрито: чому королева Єлизавета II забажала бачити Каміллу "новою" королевою

Королівський експерт стверджує, що між королем Чарльзом і королевою Єлизаветою II могла відбутися розмова, в якій спадкоємець престолу попросив свою матір зробити це для нього.

Колишній королівський дворецький Пол Баррелл, який працював з першою дружиною Чарльза – принцесою Діаною, вважає, що тодішній принц Уельський звернувся до своєї матері з проханням публічно визнати його дружину Каміллу (на той момент герцогиню Корнуольську) гідною носити титул королеви після його сходження на престол, пише express.

Принц Чарльз і королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II благословила королеву Каміллу і побажала, щоб та отримала титул "королеви-консорта", коли її син, нині король Чарльз, стане монархом. Публічну заяву Єлизавета II зробила напередодні платинового ювілею правління.

"Коли прийде час, мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, яку ви надали мені. І це моя воля. Я щиро бажаю, щоб коли цей час прийде, Камілла буде відома як королева-консорт, оскільки вона продовжить свою вірну службу", — сказала тоді Єлизавета ІІ.

За словами пана Баррелла, Чарльз попросив свою матір про цю послугу, щоб публіка прийняла Каміллу, адже не секрет, що довгі роки британці не приймали її в особі нової дружини Чарльза.

Король Чарльз і королева Камілла / Фото: Associated Press

"Якщо ти скажеш це, люди повірять і приймуть це на озброєння, тому що твоя добра воля має першорядне значення. Якщо ти помреш, і я скажу це, вони не приймуть цього", — саме це міг сказати Чарльз своєї матері.

Досі багато хто вважає, що принцеса Діана була б найкращою королевою.

Нагадаємо, сьогодні король Чарльз ІІІ святкує свій 75-річний ювілей.

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