Секрет розкрито: що їсть герцогиня Кейт, щоб залишатися такою стрункою

Кейт Міддлтон завжди славилася стрункою та підтягнутою фігурою. Ще задовго до весілля з принцом Вільямом майбутня герцогиня Кембриджська багато займалася спортом та приділяла увагу правильному харчуванню.
У Кейт багато обов'язків, троє дітей, дуже щільний графік королівських заходів і різних інших виходів. Але все це не заважає їй приділяти час своєму здоров'ю та зовнішньому вигляду.
Нещодавно ми роздивлялися рідкісні виходи герцогині Кейт у коротких шортах. І треба сказати, що фігура дружини принца Вільяма захоплює.
Щоб залишатися енергійною та перебувати у чудовій формі для активного способу життя, герцогиня ставить на перше місце здорове харчування та на друге – спорт.
Що їсть герцогиня Кембриджська
Щоденний раціон Кейт Міддлтон містить багато поживних речовин. Однією з улюблених страв є дуже корисне смузі з фруктами та овочами, пише Express.
"Вона п'є смузі вранці та вдень, що містять спіруліну, капусту, матча (дрібноподрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, кінзу та чорницю", - розповідає джерело.
На обід Кетрін часто їсть салат з кавуна з авокадо, цибулею, огірком та сиром фета із заправкою з оливкової олії, яблучного оцту, соку лайма та трохи солі з перцем.
На вечерю герцогиня, як відомо, часто готує улюблену страву принца Вільяма – карі чи піцу разом зі своїми дітьми. Також принц Вільям одного разу розповідав, що вони із дружиною люблять суші.
Після насиченого подіями дня герцогиня Кембриджська любить випити вечорами. Напій, мабуть, їй приносить принц Вільям, коли діти лягають спати. Виховання трьох дітей — справа досить важка, а виховувати спадкоємців престолу на очах усього світу має бути важко подвійно.
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