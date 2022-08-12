Секрет розкрито: що їсть герцогиня Кейт, щоб залишатися такою стрункою

Кейт Міддлтон завжди славилася стрункою та підтягнутою фігурою. Ще задовго до весілля з принцом Вільямом майбутня герцогиня Кембриджська багато займалася спортом та приділяла увагу правильному харчуванню.

У Кейт багато обов'язків, троє дітей, дуже щільний графік королівських заходів і різних інших виходів. Але все це не заважає їй приділяти час своєму здоров'ю та зовнішньому вигляду.

Нещодавно ми роздивлялися рідкісні виходи герцогині Кейт у коротких шортах. І треба сказати, що фігура дружини принца Вільяма захоплює.

Щоб залишатися енергійною та перебувати у чудовій формі для активного способу життя, герцогиня ставить на перше місце здорове харчування та на друге – спорт.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Що їсть герцогиня Кембриджська

Щоденний раціон Кейт Міддлтон містить багато поживних речовин. Однією з улюблених страв є дуже корисне смузі з фруктами та овочами, пише Express.

"Вона п'є смузі вранці та вдень, що містять спіруліну, капусту, матча (дрібноподрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, кінзу та чорницю", - розповідає джерело.

На обід Кетрін часто їсть салат з кавуна з авокадо, цибулею, огірком та сиром фета із заправкою з оливкової олії, яблучного оцту, соку лайма та трохи солі з перцем.

На вечерю герцогиня, як відомо, часто готує улюблену страву принца Вільяма – карі чи піцу разом зі своїми дітьми. Також принц Вільям одного разу розповідав, що вони із дружиною люблять суші.

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Після насиченого подіями дня герцогиня Кембриджська любить випити вечорами. Напій, мабуть, їй приносить принц Вільям, коли діти лягають спати. Виховання трьох дітей — справа досить важка, а виховувати спадкоємців престолу на очах усього світу має бути важко подвійно.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Читайте також: