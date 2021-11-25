Секрети онлайн-шопінгу в Китаї: як купувати 3 в 1 (доступно, якісно та швидко)

Інтернет дав можливість позбавити себе виснажливих походів по магазинах (за винятком тих, кому це приносить задоволення), швидко порівнювати пропозиції, економити час і гроші.

В Україні вже чимало відомих інтернет-магазинів та маркетплейсів. Але чи обов'язково обмежуватися лише ними? Або розпочинати свій шлях онлайн-покупок саме з них, як вважають деякі? Чому б одразу не почати з покупок у Китаї та заткнути за пояс навіть досвідчених "шопперів".

Невідомий Китай чи надто відомий?

Окрім статусу світової фабрики з виробництва абсолютно всього Китай вже давно та успішно розвиває власні бренди.

Чи багато з Вас зможе згадати час, коли не існувало смартфонів, ноутбуків та планшетів "Lenovo"? Недорогі та надійні, здається ніби вони були завжди. Десь у цьому ж статусі перебуває і "Xiaomi", що міцно закріпилася на ринку України зі смартфонами, роботами-пилососами та іншою технікою. А ще є "Huawei", "Oppo", "OnePlus", "ZTE" та багато інших.

Але ж при цьому всьому електроніка та гаджети це лише вершина айсберга від великої кількості товарів, які ввозяться і перепродаються в Україні. Різноманітні товари для дому, аксесуари, одяг, взуття, косметика та багато інших. Основними воротами для них є "Aliexpress" — орієнтований на експорт китайський маркетплейс холдингу "Alibaba group". Є у цього холдингу і маркетплейси для внутрішнього ринку Китаю — "Tmall", "Taobao" та "1688". Чим же вони так примітні? Ціни-нижчі, якість-вище, а асортимент-ширше!

Але доставка діє тільки по території Китаю, а самі сайти виключно китайською. Остання проблема вирішується за допомогою браузера "Chrome" з вбудованим перекладачем "Google translate". А з рештою допоможе "Meest China".

На сайті є докладні інструкції щодо реєстрації на цих сайтах, купівлі та доставці. А також вбудований пошук по маркетплейсах, що включає добірку сезонних товарів та знижок. Крім цього, там є і відеоогляди.

Товари доставляються на власний склад компанії Гуанчжоу, звідки вирушають в Україну літаком або потягом. До покупця посилку доставить кур'єр або її можна самостійно отримати у відділенні "Meest Express", "Нової пошти" або "Укрпошти".

Усі продавці на цих маркетплейсах проходять ретельну перевірку та дуже дорожать своїм рейтингом. Навіть у тому випадку, якщо є сумніви у продавці чи конкретному товарі, при надходженні товару на склад "Meest China" можна замовити перевірку товару: звірити найменування, комплектацію, колір та отримати фотозвіт.

Вибравши товар на маркетплейсі обов'язково переходьте в розділ "відгуки про товар" — там можна почерпнути різноманітну корисну інформацію, наприклад, точність відповідності розмірній сітці для одягу або взуття, а також ознайомитися з реальними фотографіями. До речі, якщо трапиться розмірна сітка з незрозумілими параметрами, то це китайський фут. У мережі є таблиці щодо їх переведення в сантиметри. Навіть якщо виникнуть якісь складнощі, то клієнтам завжди доступна служба підтримки та послуга викупу товарів.

Як бачите, комплекс послуг підібраний таким чином, щоб здійснювати покупки було зручно всім, при цьому не особливо вдаючись у подробиці функціонування китайських ринків. Клієнт отримує повний супровід від процесу вибору товару до отримання посилки. При цьому товар доставляє перевірений перевізник, який надійно зарекомендував себе якістю доставки та низькими тарифами.

Так що порадуйте себе, здивуйте друзів та близьких вдалими покупками, а допоможе в цьому "Meest China"!