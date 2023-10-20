Секрети Єлизавети II хочуть знищити: королівський біограф висловив стурбованість

Біограф принцеси Діани турбується про те, що особисті листи та документи покійної королеви Єлизавети II не потраплять до рук історика, який працюватиме над її офіційною біографією.

Через понад рік після смерті королеви Єлизавети II не було зроблено жодного оголошення про те, якому історику буде доручено написати офіційну історію її життя.

Принцеса Єлизавета II з мамою Єлизаветою Боуз Лайон / Фото: Getty Images

Раніше цього року з'ясувалося, що король Чарльз доручив помічнику Полу Вайбрю розібратися в особистих документах королеви, перш ніж їх передадуть до Королівського архіву у Віндзорі, повідомляє Daily Mail.

Ендрю Мортон, автор наповненої відвертостями роботи 1992 року "Діана: її правдива історія", висловив побоювання, що документи королеви будуть сортовані, щоб видалити будь-які матеріали, які королівська родина не хоче публікувати.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Виступаючи в подкасті Scandal Mongers, Мортон заявив, що "надзвичайно" стурбований тим, що помічники можуть "спалювати листи", і додав, що "дуже багато" може бути "замасковано" і не опубліковано.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Як приклад письменник наводить історію про те, як мати принцеси Діани Френсіс Шанд Кайдд та її сестра леді Сара спалили більшу частину кореспонденції після загибелі принцеси Уельської в автокатастрофі 1997 року.

"Чим швидше буде опубліковано біографію королеви, тим краще, тому що всі люди, які були її друзями, помирають, — каже письменник.

Королева Єлизавета II у своїй смарагдовій броші / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета, нагадаємо, померла 8 вересня 2022 року, а її чоловік принц Філіп пішов із життя 9 квітня 2021 року.

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