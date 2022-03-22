Секретна операція для королеви: стало відомо, як Єлизавету II можуть доставити на пам'ятну службу за принцом Філіпом

Секретна операція для королеви: стало відомо, як Єлизавету II можуть доставити на пам'ятну службу за принцом Філіпом

Ходять чутки, що королева Єлизавета II пересувається в інвалідному візку будинком і не бажає, щоб її бачили на публіці у такому вигляді.

Про це журналістам розповів британський актор та телеведучий Крістофер Біґґінс в ефірі на GB News.

"Це дуже сумно, і я сподіваюся, що вона зможе відсвяткувати свою річницю. Я чув, що причина, через яку вона не бере участі в багатьох заходах, які мала б проводити, і скасовує їх, полягає в тому, що вона в інвалідному візку. Вона не хоче, щоб її бачили, бо вона дуже горда", — каже чоловік.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Як пише Daily Mail, Букінгемський палац розробив спеціальний план, згідно з яким Її Величність доставлять наступного тижня до Вестмінстерського абатства на поминальну службу за принцом Філіпом. Раніше писали, що присутність монархині під питанням, але тепер розробили цілий секретний план доставки королеви.

Кажуть, що операція включає переліт Її Величності з Віндзорського замку до Букінгемського палацу на гелікоптері, транспортування її на машині та використання спеціального обладнання для захисту від фотографів.

Принц Філіп та королева Єлизавета II / Getty Images

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Її Величність не хоче з'являтися на публіці в інвалідному візку через побоювання повторення фотографії, яку колись зробили її покійній сестрі принцеса Маргарет за кілька місяців до її смерті.

Королева Єлизавета II продовжує проводити короткі зустрічі особисто у Віндзорському замку, але не приховує, що має проблеми з мобільністю.

Королева використовувала тростину на кількох публічних заходах, але ніколи не була помічена в інвалідному візку.

Принцеса Маргарет / Getty Images

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