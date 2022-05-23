Секретна операція Путіна відбулася: що про неї відомо

Операція, до якої так готувався президент РФ, відбулася минулого тижня. Деякі її подробиці з'явилися в Мережі.

Телеграм-канал Generall SVR повідомляє, що хірургічну операцію Путіну зробили у ніч із понеділка 16 травня на вівторок 17 травня. І на думку лікарів, які, нагадаємо, наполягали на тому, щоб зробити операцію якнайшвидше, вона минула успішно.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

"Путін особисто був відсутній в інформаційному просторі від 17 до 19 травня і не був доступний навіть для близького оточення, за винятком секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Від 17 до 19 травня в інформаційному просторі розміщували "консерви", записані заздалегідь зустрічі та послання, а особисто Путін за цей час провів двічі телефонні переговори: 20 травня засідання Ради безпеки в режимі відеоконференції проходило за схемою, де вступ президента був записаний заздалегідь, а участь Путіна у відеоформаті підтримувалась за допомогою технології Deepfake, як і за тиждень до цього.

Насправді 20 травня Путін був ще слабкий для того, щоб брати участь у тривалих нарадах і провів дві короткі розмови звідеозв'язком. 20 травня ввечері стан здоров'я Путіна погіршився та стабілізувався лише вранці у суботу 21 травня. Лікарі рекомендують Путіну спокій найближчими днями і наполегливо рекомендують відмовитися від особистої участі у зустрічах", — повідомляється на каналі.

Вони також пишуть, що одним із небагатьох, хто знає реальний стан справ зі здоров'ям Путіна, є невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Саме його попросили надати диктатору послугу та створити видимість активної діяльності президента РФ.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко / Фото: Associated Press

"Раніше Лукашенко вже "допомагав" Путіну таким самим чином, коли в періоди погіршення стану здоров'я президента Росії вони проводили зустрічі та "багатогодинні переговори", що мало свідчити про прекрасне самопочуття Путіна і розвіяти інформацію про його хвороби. Так і зараз Лукашенко притягли" засвідчити усьому світу, що "пацієнт швидше живий, ніж мертвий", — йдеться на каналі.

Читайте також: