Секретна "спецоперація", але ще не операція: навіщо Путін відвідав хірурга

Секретна "спецоперація", але ще не операція: навіщо Путін відвідав хірурга

На Путіна чекає операція і диктатор уже почав до неї підготовку. Лікарі кажуть зволікати не можна, але президент переживає і не безпідставно з огляду на те, скільки людей чекають "хороших" новин після цієї процедури.

Вчора всі активно обговорювали зовнішній вигляд президента РФ під час зустрічі з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном, а після оприлюдненого в соцмережах відео експерти знову почали оцінювати стан здоров'я політика.

Пізніше у телеграм каналі GENERALL SVR з'явилася нова цікава інформація, що свідчить про те, що російський диктатор справді готується до операції. Вони повідомили, що минулої п'ятниці Путін провів нараду в режимі відеоконференції з постійними членами Ради безпеки РФ, яку, як виявилося, насправді він не проводив. Відео записали заздалегідь, а закрита частина відбувалася за допомогою комп'ютерної графіки та технології Deepfake для створення ілюзії присутності Путіна. Деякі учасники знали, що Путін на зустрічі не був присутній. То де ж був насправді президент того дня?

Володимир Путін / Фото: Associated Press

За повідомленнями цього ж каналу в ніч з 12 на 13 травня Путіну провели хірургічну процедуру видалення рідини з черевної порожнини. Це не та операція, на яку чекає Путін найближчим часом і до якої вже все готово.

Патологічне скупчення рідини у черевній порожнині називається Асцит. Експерти кажуть, що асцити зазвичай розвиваються в умовах раку, що прогресує або рецидивує. Його можна спостерігати при багатьох пухлинах, включаючи злоякісні пухлини яєчника, молочної залози, товстої кишки, легень, підшлункової залози та печінки або лімфоми. А Путін, кажуть, якраз бореться з одним із видів раку.

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