Таємна весільна сукня принцеси Діани: дизайнерка відтворила резервне вбрання, яке раніше ніхто не бачив

29 липня 1981 року молода леді Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза — спадкоємця британського престолу. Про цю подію говорили всі, але особливо громадськість цікавило, в якій сукні дівчина піде до вівтаря.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Творцями її культового та розкішного весільного вбрання стало подружжя дизайнерів Девід та Елізабет Емануель. Весільну сукню було розроблено відповідно до побажань Діани, але дизайнери так переживали за вбрання, що без відома нареченої пошили для неї ще одну — сукню для непередбачених обставин, розповіла Елізабет Емануель в інтерв'ю виданню People.

"Я була трохи невротичною і подумала: "Що станеться, якщо хтось вломиться і вкраде сукню, або щось проллється, або станеться пожежа, або вона буде вкрадена? Тому я подумала: "Я зроблю запасну сукню", — розповіла Елізабет Емануель.

Надихнувшись рожевою сукнею, яку Емануелі пошили для Діани для приватного балу, який вона відвідала за кілька днів до весілля, дизайнерка спокійно приступила до роботи.

Запасна сукня сильно відрізнялася від оригіналу, зокрема, в неї не було довгого шлейфу, шовк був білим, а не кольору слонової кістки, рукави були більш обтислі з манжетами та оборками. Крім того, хитромудрі візерунки на сукні Діани були вишиті вручну Елізабет, а тканина для підкладки була вже готовою. Але друга сукня так і не була завершена.

"Я просто подумала: "Якщо щось трапиться, ми це закінчимо і підготуємо", — каже Елізабет, додавши, що "ймовірно, вона опинилася серед якихось зразків. Мабуть, її повторно використали, розірвали, викинули, хто знає?"

Переглянувши старі ескізи та ескізи зі старого документального фільму, 70-річна лондонська дизайнерка відтворила резервну королівську весільну сукню з унікальною метою: виставити її у віртуальному музеї принцеси Діани.

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