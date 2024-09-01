Секретне прізвисько для чоловіка: як принцеса Кейт називає принца Вільяма

Багато членів королівської сім'ї використовують прізвиська, звертаючись одне до одного і принцеса Уельська Кетрін не є винятком.
Відомо, що принц Філіп називав свою дружину королеву Єлизавету II "капусточкою" або просто її дитячим прізвиськом Лілібет (а через багато років онук королеви принц Гаррі так назвав свою дочку).
Король Чарльз і королева Камілла називали одне одного "Фред" та "Гледіс", а Меган, як відомо, звертається до принца Гаррі "Газ".
Принцеса Уельська називає свого чоловіка принца Вільяма "Великий Віллі", пише express.co.uk. Пара познайомилася під час навчання у Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, де принца всі звали Віллі. До речі, так само його називає і молодший брат Гаррі змалку, про що герцог написав у своїх мемуарах.
Нагадаємо, нещодавно принца та принцесу Уельських сфотографували папараці в Шотландії, коли вони прямували на службу до церкви. Сім'я відпочиває у Балморалі разом із королем Чарльзом та іншими родичами.
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