Секретний прийом королеви: як Єлизавета II примудрялася втекти від співрозмовника, що їй надокучив

За довге життя королеві Єлизаветі II довелося відвідати величезну кількість різних зустрічей та заходів. Незважаючи на ввічливість і дружелюбність при спілкуванні як з публікою, так і з високопосадовцями, навіть у королеви був певний поріг, за який переступати було не можна.

Для покійної королеви було важливо не робити надто очевидним бажання залишити світську бесіду. Ян Скотт Гантер, який вісім років працював лакеєм Її Величності, розкрив секретний код, який королева використала, щоб повідомити своїх співробітників, що для неї подія чи королівська прогулянка, чи розмова добігає кінця, пише express.co.uk.

Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Її Величність використовувала помаду, як засіб за допомогою якого давала знак своїм фрейлінам, що час йти. Коли Єлизавета II діставала губну помаду і наносила її на губи без дзеркала, це було сигналом для фрейлін, що вона готова піти із заходу або перервати розмову, що набридла їй.

Також королева використовувала інший знак — свою сумку, наприклад, коли вона переміщала її з руки в руку, це означало, що монархиня хотіла завершити розмову. Тобто в такий момент хтось із підлеглих королеви мав підійти та допомогти Її Величності ввічливо покинути розмову. Схожий прийом практикувався, коли королева хотіла піти з банкету чи урочистої вечері.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з Її Величністю королевою не спрацював лайгхак, який вона давала принцесі Уельській Кетрін. З монархинею рідко відбувалися конфузи, але іноді траплялося й таке.

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