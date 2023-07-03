Секретний сигнал короля: що робить Чарльз III, коли хоче показати, що йому набридла розмова

Королева Єлизавета II завжди використовувала певні жести під час розмови з співрозмовником, даючи зрозуміти своїм помічникам, що вона хоче завершити цю бесіду. Її син король Чарльз III також робить це.
Експерт з мови тіла Даррен Стентон стверджує, що король Чарльз має секретний сигнал, який він використовує, коли йому набридає розмова.
За словами Стентона, можна помітити, як монарх тягнеться до свого носа, коли хоче, щоб розмова добігла кінця. "Чарльз часто робить хід, коли він чухає ніс. Як і у випадку з королевою, у неї був сигнал помічниками, якщо вона тримала сумочку в лівій руці, а потім перекладала її в праву, це означало "витягніть мене звідси", Чарльз тягнеться до свого носа, коли він готовий закінчити розмову", - каже експерт, пише express. Також Чарльз торкається запонок або манжетів на сорочці або піджаку — це так звані "жесті, які його заспокоюють".
Експерт додає, що король Чарльз завжди трохи нервує, коли не бачить свою дружину Каміллу поряд. Але за ці місяці, що він є монархом, Чарльз трохи змінився і набув більше впевненості у собі. Можливо, завдяки королеві Каміллі, яка, як ніхто інший, впливає на нього позитивним чином.
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