Секретний сигнал короля: що робить Чарльз III, коли хоче показати, що йому набридла розмова

Королева Єлизавета II завжди використовувала певні жести під час розмови з співрозмовником, даючи зрозуміти своїм помічникам, що вона хоче завершити цю бесіду. Її син король Чарльз III також робить це.

Експерт з мови тіла Даррен Стентон стверджує, що король Чарльз має секретний сигнал, який він використовує, коли йому набридає розмова.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

За словами Стентона, можна помітити, як монарх тягнеться до свого носа, коли хоче, щоб розмова добігла кінця. "Чарльз часто робить хід, коли він чухає ніс. Як і у випадку з королевою, у неї був сигнал помічниками, якщо вона тримала сумочку в лівій руці, а потім перекладала її в праву, це означало "витягніть мене звідси", Чарльз тягнеться до свого носа, коли він готовий закінчити розмову", - каже експерт, пише express. Також Чарльз торкається запонок або манжетів на сорочці або піджаку — це так звані "жесті, які його заспокоюють".

Експерт додає, що король Чарльз завжди трохи нервує, коли не бачить свою дружину Каміллу поряд. Але за ці місяці, що він є монархом, Чарльз трохи змінився і набув більше впевненості у собі. Можливо, завдяки королеві Каміллі, яка, як ніхто інший, впливає на нього позитивним чином.

Королева Камілла і король Чарльз у Паундбері / Фото: Associated Press

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